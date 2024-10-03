شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لمتابعة انتظام صرف معاشات أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على متابعة صرف معاشات أكتوبر 2024، ومتابعة انتظام عمليات الصرف من المنافذ لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش من خلال اللجنة المنوطة.

على جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ضوابط وقواعد الحصول علي "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين على هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، حيث يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش ويستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية وفى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.