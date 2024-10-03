شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: برامج تدريب مجانية على مهن يحتاجها السوق فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، بتنفيذ 3 برامج تدريبات مهنية مجانية على مهن : لحام المعادن لـ 10 متدربين ، والتبريد والتكييف لـ 15 متدرب ، والخياطة والتفصيل لـ 15 متدربة من الفتيات، وذلك بمركز التدريب المهني بفوه، التابع لمديرية العمل، وعمل جولة تفقدية لمركز التدريب المهني للوقوف على استعدادات المركز لزيادة عدد الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة لاستيعاب عدد أكبر من الشباب الراغب فى التدريب ضمن المبادرة الرئاسية ، وكذلك تنظيم فعاليات تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لعدد 15 متدرب في مجال التبريد و التكييف ، وإشادة بمستوى المتدربين ودرجة استيعابهم للمحتوى التدريبي والاستعداد والجاهزية لسوق العمل، بعد ختام الدورة التدريبية على تلك المهنة بالمركز ، يأتي ذلك بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.

وأوضح الدكتور حسن هيكل مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، فى تقريره للوزارة، أن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وافتتحت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، الدورة التدريبية المجانية على مهنة التبريد والتكييف، والتى يستفيد منها 24 متدرب، بمركز التدريب المهني بمركز أجا، والمستمرة لمدة 40 يوماً تدريبياً وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة المقررة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، ضمن خطة التدريب للعام 2024 – 2025 ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى.

كما تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ، تنفيذ برنامج تدريب مهني مجاني ، على مهنة "نجارة الارابيسك" وذلك لاستغلال خامات البيئة وإحياء المهن التراثية وتشجيع لإقامة مشروعات صغيرة للفتيات ، والتى يستفيد منها 15 متدربة ، بالوحدة المحلية لقرى الجديدة ، واستعراض منتجات المتدربات خلال الدورة، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية، أيضاً أنه جرى تنظيم ندوة للتوعية في مجال المساواة بين الجنسين في مجالات العمل ، بمقر مدرسة الخارجة الثانوية للبنات ، بحضور 50 من الطلبة والعاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية ، نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية بالتنسيق مع مكتب التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ، تضمنت موضوعات الندوة : التعريف بأهمية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً في ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك دور الدولة في حماية وتمكين المرأة اقتصاديا وتدريبها على مهن يحتاجها سوق العمل.