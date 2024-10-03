شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
- الطماطم 21.5جنيه
البصل 13.5 جنيه .
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيها .
- بطاطا 10 جنيها.
- الخيار بـ 15 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 7.5جنيه
- الموز البلدي بـ 30 جنيها
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