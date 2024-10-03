شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر بالدوحة السفير عمرو الشربينى، مع وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخى، العلاقات الثنائية والتطورات التى تشهدها المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس، أن اللقاء تناول ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من خطوات متنامية في مختلف المجالات وزيارات متبادلة لكبار المسئولين بين القاهرة والدوحة لتفعيل التعاون الثنائي، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك، بما في ذلك ما ستشهده الفترة المقبلة من تعزيز للتعاون والتنسيق والزيارات المتبادلة.