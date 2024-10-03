شكرا لقرائتكم خبر عن معادلة كلية تجارة 2024.. رابط الحصول على النتيجة من موقع المجلس الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” رابط الحصول على نتيجة معادلة كلية التجارة وذلك بعد نشرها على موقع المجلس الأعلى للجامعات اذ يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع للحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس وكود الطالب.

وللحصول على النتيجة يمكن الضغط على الرابط التالى اضغط هنا

كانت أمانة المجلس الأعلى للجامعات أعلنت عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام الثلاث سنوات" للقبول بكليات الزراعة بـ الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

كما تم إعلان نتيحة معادلة كلية التجارة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ونتيجة معادلة كلية الحقوق .