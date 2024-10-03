شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تكون واحد من سائقى قطار العاصمة؟.. فرصة للتوظيف بالقطار الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الفرنسية المسئولة عن تشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT، والخط الثالث للمترو، عن حاجتها لسائقين للقطار الكهربائى الخفيف – قطار العاصمة – من الرجال والنساء ولا يشترط الخبرة، ولكن يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال السكك الحديدية.

وقالت الشركة أنها تسعى لتوظيف عدد من سائقي قطار العاصمة من الرجال والسيدات، مؤكدة أن الفرصة متاحة لمن حاصل على درجة البكالوريوس التكنولوجي (شُعب الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات والاتصالات) ومن لدية خبرة من 0 إلى 3 سنين.

ويمكن التقديم للوظيفة على الرابط التالي:

https://careers.mobilitycairo.com/.../2768239-lrt-train...

ويعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بالخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بمحطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.



وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.