شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر دول شمال أفريقيا فى التصدير إلى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت مصر قائمة دول شمال أفريقيا فى التصدير إلى نيجيريا، التى تعد أكبر اقتصاد فى القارة السمراء، وذلك خلال الربع الثانى من عام 2024.

وذكرت احصائيات المكتب الوطني في نيجيريا، صدرت مصر ما قيمته 55.68 مليار نيرة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الواردات تمثل 39.11% من إجمالي تجارة نيجيريا خلال الربع الثاني من عام 2024، الدولار يساوي 1671.06 نيرة.

وتصدرت جنوب إفريقيا قائمة دول جنوب القارة السمراء المصدرة لنيجيريا بقيمة 155.62 مليار نيرة.

وجاءت ساحل العاج في مقدمة دول غرب أفريقيا في التصدير إلى نيجيريا بقيمة 63.43 مليار نيرة.

واحتلت غينيا الإستوائية المركز الخامس فى قائمة أعلى خمس دول مصدرة لنيجيريا بقيمة 53.07 مليار نيرة.

كانت مصر احتلت مكانة متقدمة ضمن دول شمال أفريقيا التي استعانت بها نيجيريا خلال العام الماضي 2023 لسد حاجتها من الوقود البترولي، حيث استوردت أبوجا ما قيمته 4.76 مليون دولار.

وسجلت مصر تعاملات تجارية قوية مع البلدان الأفريقية خلال عام 2024، لتتصدر قائمة دول شمال إفريقيا وتصبح أكبر شريك تجاري، وذلك باعتبارها أكبر مُصدر للدول الإفريقية بقيمة 6.61 مليار دولار، حيث بلغت حصة مصر من إجمالي الصادرات البينية الإفريقية 5.99%.

وخلال هذا الوقت، أجرت نيجيريا تجارة مع عدد من الدول داخل وخارج أفريقيا، حيث استوردت نيجيريا (الدولة الواقعة في غرب أفريقيا) مجموعة متنوعة من السلع من هذه الدول.

في الربع الثاني من عام 2024، استوردت نيجيريا سلعًا من دول أفريقية بقيمة 555.48 مليار نيرة، بينما بلغت قيمة صادراتها داخل القارة 2,356.01 مليار نيرة.

وكانت توجو أكبر شريك تجاري لنيجيريا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقيمة (75.73 مليار نيرة)، تليها ساحل العاج (63.43 مليار نيرة)، وغانا (20.79 مليار نيرة)، والنيجر (3.21 مليار نيرة)، والسنغال (1.07 مليار نيرة).