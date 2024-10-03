شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على أرواح شهداء لبنان وفلسطين بمستهل أعمال مجلس الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل نائب مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية علي صالح مرسي الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء لبنان وفلسطين.

وقال صالح مرسى خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والمنعقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة، أن بلاده تتضامن مع لبنان حكومة وشعباً ضد العدوان الغاشم والذي يهدد امن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف أن الاجتماع هو للتعبير عن التضامن مع النازحين واللاجئين في لبنان، موضحا أنه يواجه أخطر مرحله في تاريخه في ظل نزوح داخلي هائل جراء العدوان، إلى جانب اوضاع اقتصادية صعبة تتطلب تقديم دعم إنساني عاجل للشعب اللبناني، بما يمكن القطاعات الصحية والاجتماعية لتأدية دورها