شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية.. مطلوب سائقين لمشروع الأوتوبيس الترددى BRT والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة القابضة للنقل البري والبحرى، عن حاجتها لسائقين لـ الأتوبيس الترددى المقرر تشغيله قريبا على الطريق الدائرى، فى المرحلة الأولى، والذى يتم تنفيذه ضمن أعمال التطوير بالطريق الدائرى، وضمن خطة توفير وسائل نقل حضرية.

الشروط الخاصة بالوظيفة

- رخصة قيادة " درجة اولي " سارية لمدة سنه على الأقل.

- الالمام بالقراءة والكتابة ويفضل من حصل على مؤهل.

- السن لا يزيد عن 40 سنه.

- حسن السير والسلوك.

- الانتهاء من اداء الخدمة العسكرية.

- اجتياز كافة الاختبارات امام لجنة التقييم.

- اجتياز كافة الاختبارات الطبية والنفسية والعصبية وتحليل الكشف عن المواد المخدرة.

- مدة خبرة سابقة فى قيادة الاتوبيسات.

- الالتزام بالنظم واللوائح الخاصة بالعمل.

وعلى من يرغب فى الالتحاق بالوظيفة التقدم بالطلب لقطاع " الموارد البشرية والشئون الادارية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري " على العنوان التالي " 19 ش المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة ) او على البريد الالكتروني " [email protected] ".

المستندات اللازمة للتقدم للوظيفة

- طلب التقدم للوظيفة موقع من مقدم الطلب.

- رقم الموبايل الخاص بالمتقدم.

- شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة المؤهل او شهادة محو الامية.

- صورة رخصة القياد.

- الموقف من التجنيد.

- شهادة خبرة فى نفس المجال المطلوب.

سيتم الاتصال تليفونيا بمقدمي الطلبات لإعلامه بموعد الحضور لإختبارات لجنة التقييم.



وظائف بالاتوبيس الترددى