شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفتتح مقر جوازات موقف النقل الجماعى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق فى تشغيل مقر الجوازات الكائن بموقف النقل الجماعى – المحور المركزى – مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.. من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ويختص المنفذ بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالإختصاص المكانى.

تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.