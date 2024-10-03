شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفتتح مقر جوازات موقف النقل الجماعى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 03 أكتوبر 2024 11:05 ص
بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق فى تشغيل مقر الجوازات الكائن بموقف النقل الجماعى – المحور المركزى – مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.. من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ويختص المنفذ بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالإختصاص المكانى.
تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.
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