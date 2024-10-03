شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يوجه برفع قيمة جائزة مسابقة القراءة الحرة لـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكان في استقبال فضيلته الدكتورة فريدة حسن، عميدة الكلية؛ حيث تفقد مدرج طالبات الفرقة الأولى شعبة "الشريعة والقانون" مرحبًا بهن في صرح من صروح جامعة الأزهر وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، تلك الكلية الأم التي تخرج من رحمها كليات البنات بجامعة الأزهر.

وحث رئيس الجامعة بناته طالبات على الجد والاجتهاد في طلب العلم، لافتًا إلى أن طلب العلم يحتاج إلى المثابرة وبذل الجهد، كما حثهن على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر والتي تتضمن أنشطة عديدة؛ لافتًا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب نظمت مسابقة القراءة الحرة العام الماضي وكانت قيمة جائزة المسابقة ألفين من الجنيهات، وفي هذا العام تم رفع قيمة جائزة المركز الأول إلى 25 ألف جنيه.

وأعلن رئيس الجامعة عن نيته رفع قيمة الجائزة في العام المقبل لتصل إلى (100) ألف جنيه للفائز بالمركز الأول.

مشيرًا إلى أن الكتب التي تجري حولها المسابقة تهدف إلى غرس القيم المجتمعية من خلال تناول سير الأنبياء والرسل.

وأوضح رئيس الجامعة أن حضور نسبة 75℅ من المحاضرات شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وفي ختام الجولة التفقدية قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على بناته الطالبات متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، وأن يكن خير سفيرات للأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة سعودي منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب، ومنال حافظ مديرة أمن فرع البنات والمدينة الجامعية للطالبات.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد.