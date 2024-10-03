شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف طريق طراد النيل بالجلاتمة فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد أعمال تطوير ورصف عدد من الشوارع والطرق بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الحيوية الرابطة بين القرى بالمراكز تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأظهرت الصور أعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل بالجلاتمة، وشارع المحطة، تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك نظرًا لأهمية الطرق في تحقيق السيولة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية فى ربط الحركة المرورية بالمراكز.



جانب من أعمال التطوير والرصف



تطوير شارع المحطة



رصف طريق طراد النيل