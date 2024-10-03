شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل بين نقابة الصناعات الغذائية وإحدى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية ، في العدد 218 الصادر فى 3 أكتوبر سنة 2024، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها، خالد عبد اللطيف عيش، وأحد شركات القطاع الخاص، موضحه أنه قد تم الاتفاق بين الطرفان على ما يلى:

أولاً – أن يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميًا، بمعدل (12) ساعة لكل وردية، ستة أيام في الأسبوع، وتحدد فترات الراحات وفقا للقانون.



ثانيا - يتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



ثالثا - يجوز التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى لـ الأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة ( 85) من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.



رابعا - هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة الموضوع التشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادي الشركة، وتقاضي مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل من أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.



خامسا - تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءًا من 15/5/2024، ويتم العمل بهذه الاتفاقية بدءًا من 15/5/2024، وتنتهى في 14/5/2027.



سادسا - تم إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، وتسلم (3) نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية ، وفقا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.