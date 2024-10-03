شكرا لقرائتكم خبر عن بعلم مصر.. طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحتفلون بنصر أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرصت مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تنظيم احتفالا بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر 1973، حيث شارك الطلاب فى احتفالات أكتوبر بمدارسهم رافعين علم مصر، كما حرص الطلاب على تحية العلم وكتابة كلمة، 6 أكتوبر" بأجسادهم.

وأرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تخصيص المحاضرات الأولى يوم 7 أكتوبر الجارى للحديث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار استعداد كل وزارات وقطاع فى الدولة للاحتفال بالذكرى الواحد وخمسون لنصر أكتوبر المجيد حيث تنتشر احتفالات وذكريات فى جميع المدن والقري والشوارع المصرية عزة وكرامة، بنصر أكتوبر العظيم، مشددة على التوجيه العام للأنشطة (مسرح - صحافة وإعلام تربوي - تربية إجتماعية - تربية رياضية - مكتبات بتنظيم فعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بكل مدارس المديرية في المراحل التعليمية ابتدائي - إعدادي - ثانوى " عام فني")، وتوثيق هذه الفعاليات (صور) - فيديوهات)، وموافاتنا بتقارير لهذه الفعاليات بشكل مستمر.



احتفالات أكتوبر فى طابور الصباح



احتفالات أكتوبر



تحية العلم



طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحتفلون بنصر أكتوبر