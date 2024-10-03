شكرا لقرائتكم خبر عن دون التقييد بالاختصاص المكانى.. إمكانية استخراج الوثائق من جوازات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يستطيع المواطن، استخراج "جوازات السفر وشهادات التحركات"، بمقر جوازات أكتوبر، دون التقييد بالاختصاص المكاني، كخدمة جديدة للتسهيل على المواطنين.

وبدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق فى تشغيل مقر الجوازات الكائن بموقف النقل الجماعى – المحور المركزى – مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.. من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ويختص المنفذ بتلقى طلبات (استخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالإختصاص المكانى.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.















