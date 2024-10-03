شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سجائر مهربة ومجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين العمرانية حملة رقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وأسفرت الحملة برئاسة خالد أبو حجر مدير الإدارة، عن ضبط 500 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء، و810 علب سجائر مهربة مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لجمهور المواطنين، ومحضرين عدم وجود رخصة مزاولة نشاط، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.