شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: الهجوم الإيرانى ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الأضرار في قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، فى وقت سابق، عن أن 80 بالمئة من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها.