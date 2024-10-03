شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى إسرائيلى على بلدات شبعا والخيام وبرج الملوك وكفركلا بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام لبنانية، قبل قليل، عن وجود قصف مدفعى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على كل من بلدات شبعا والخيام وبرج الملوك وكفر كلا، جميعهم فى جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضى اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.