شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى المحافظات بأسعار مخفضة، كما يتم طرح الأرز الأبيض بسعر 24 جنيها للكيلو بجانب توفير كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلى وعدم حدوث أى نقص فى المعروض، كما أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات، لافتا إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية والاهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، مشددًا على ضرورة وضع مخطط زمنى سريع للانتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقة التموين أو سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.