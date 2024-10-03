شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع الأغذية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع الأغذية غير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع الأغذية غير المرخصة.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع الأغذية غير المرخصة،، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع الأغذية غير المرخصة،.



