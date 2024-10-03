شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية بشركة خدمات السكة الحديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإدارى، إحدى الشركات التابعة لـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالشركة.

وحددت الشركة عدد من الشروط الواجب توافرها والتى تضمنت التالي:-

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة - الجيزة - القليوبية.

- أن لا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل " بدون - متوسط - فيما فوق ".

وأوضحت الشركة عدد من المميزات التى سيحصل عليها المتعاقد والتى جاءت على النحو التالى:-

تعاقد فورى - حوافز مجزية - تأمين إجتماعى - تأمين شامل على الحياة - زيادة سنوية - زى - دورات مجانية لزيادة كفاءة العاملين، يمكن لراغبى العمل ملئ أستمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة بمنطقة ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة،من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.