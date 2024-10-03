شكرا لقرائتكم خبر عن 6200 فرصة عمل فى محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ25 ألف جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن جهود وزارة العمل، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب، أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصرى، فى تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

وتتوفر هذه الفرص بـ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث تحتاج المحطة إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمى www.manpower.gov.eg، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index

وقالت إن المميزات والشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:

1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، ويشترط خبرة سنة.

2- استمارة الفحص الطبى "111”.

3- تتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة.

4- العمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافى،وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

5- العمل 6 أيام أسبوعيًا.

6- توفير سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

7- 3 وجبات كل يوم.