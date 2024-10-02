شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: إيران أطلقت أمس نحو 200 صاروخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن إيران أطلقت أمس نحو 200 صاروخ، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال حزب الله اللبناني: "نخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال المتسللين إلى شرق بلدة مارون الراس واستهدفناها ببوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية".

كما أعلن حزب الله، استهداف حشدا لجنود الاحتلال بالصواريخ في مستوطنة يعرا.