شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: إيران أطلقت أمس نحو 200 صاروخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن إيران أطلقت أمس نحو 200 صاروخ، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وقال حزب الله اللبناني: "نخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال المتسللين إلى شرق بلدة مارون الراس واستهدفناها ببوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية".
كما أعلن حزب الله، استهداف حشدا لجنود الاحتلال بالصواريخ في مستوطنة يعرا.
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