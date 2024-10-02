أخبار مصر

رئيس وزراء لبنان: 1.2 مليون لبنانى نزحوا بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلى الوحشية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: 1.2 مليون لبنانى نزحوا بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلى الوحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، بين مسجاف عام وكفر جلعادي وتحقيق إصابة مباشرة‏.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك دوي لصفارات الإنذار في أفيفيم وغيرها من مستوطنات الجليل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements