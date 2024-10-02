شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من القامات الفكرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على الحوار وطرح كل الملفات بكل شفافية، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة فارقة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث والمستجدات فوق طاقة.

أكد رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، أن مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن مصر ليس لديها أى تطلعات خارجية، ولكنها تنظر إلى مصلحتها من منظور الأمن القومي والعقيدة التي تتضمن الحماية والدفاع عن مصالحها دون أطماع خارجية.



أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من القامات الفكرية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قناة السويس فقدت أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.

أضاف رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار، معلقا:" احنا مش عارفين الساعتين تلاتة اللى جايين هيحصل إيه؟".



أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه قامات فكرية

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

أضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، نستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.