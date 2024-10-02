أخبار مصر

جوتيريش: المدنيون فى لبنان يدفعون ثمنا باهظا للصراع بالشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: المدنيون فى لبنان يدفعون ثمنا باهظا للصراع بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 05:20 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‌‏جوتيريش خلال كلمته بمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط إن المدنيين في لبنان يدفعون ثمنا باهظا للصراع.


وأضاف إن الأوضاع في لبنان تتحول من سيئ إلى أسوأ، كما أدان الهجوم الايرانى على إسرائيل ، مؤكدا أن دائرة العنف في الشرق الأوسط يجب أن تتوقف، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements