شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: المدنيون فى لبنان يدفعون ثمنا باهظا للصراع بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‌‏جوتيريش خلال كلمته بمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط إن المدنيين في لبنان يدفعون ثمنا باهظا للصراع.



وأضاف إن الأوضاع في لبنان تتحول من سيئ إلى أسوأ، كما أدان الهجوم الايرانى على إسرائيل ، مؤكدا أن دائرة العنف في الشرق الأوسط يجب أن تتوقف، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.