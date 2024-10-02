شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة: رد تل أبيب على إيران سيكون حاسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد أردان، إن رد تل أبيب على إيران سيكون حاسما، مؤكدا أن إسرائيل لن نقف مكتوفى الأيدى أمام اعتداءات إيران.

وأكد ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة إن إيران أطلقت 181 صاروخا باليستيا، وشن جلعاد أردان هجوما على الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا "خاب رجاؤنا فى أنطونيو جوتيريش".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلى، يسرائيل كاتس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "شخصية غير مرغوب بها فى إسرائيل"، حيث حظر عليه دخول البلاد، بزعم أنه لم يندد "بصورة واضحة" بالهجوم الصاروخى الإيرانى على العمق الإسرائيلى.

وقال كاتس فى بيان إن "من لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيرانى على إسرائيل لا يصلح أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جوتيريش، في البيان قائلا "هذا الأمين العام الكاره لإسرائيل، سيظل في الذاكرة باعتباره وصمة عار فى تاريخ الأمم المتحدة".

وأتى قرار كاتس، بحسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، على خلفية أنه "في تعقيب الأمين العام للأمم المتحدة على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، لم يذكر اسم إيران ولم يدنها بأي شكل من الأشكال، ولم يدن بشكل قاطع عدوانها الخطير".

ونفذ حزب الله اللبنانى، صباح اليوم ، كمينا محكما لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة التي لا يفصلها سوى مسافة قليلة عن الحدود بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبنانى.

وشن حزب الله، حملة قصف صاروخى استهدفت تجمعات جيش الاحتلال في المستوطنات الحدودية بين فلسطين ولبنان، قبل أن يعلن عن الكمين المحكم الذى استهدف القوة الإسرائيلية.