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محافظ الجيزة يكرم عددا من أعضاء المجلس التنفيذى السابقين لبلوغهم سن المعاش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 05:36 م

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.

شمل التكريم كلًا من (اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة السابق، وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور السابق، ومحمود ثابت رئيس مركز ومدينة العياط السابق، وهالة غريب مدير مديرية التموين السابق، وحمدى معاذ مدير فرع شمال الجيزة للتأمين قطاع خاص السابق).

وأشاد المحافظ، بأداء المكرمين خلال مدة عملهم، وأثنى على قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها وتفانيهم في العمل بالتعاون مع مختلف الجهات وأداءها بأمانة وإخلاص، ومتمنيًا لهم التوفيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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