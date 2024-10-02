شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جامعة بنها فى تصنيف راوند الروسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، ظهور الجامعة لأول مرة فى تصنيف رواند الروسى للموضوعات Round University Ranking (RUR) لتقييم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي وارتقائها لعام 2024، وذلك من خلال 6 مجالات رئيسية: العلوم الإنسانية، وعلوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، والعلوم التكنولوجية، والعلوم الاجتماعية.



فقد جاءت فى المركز 878 عالميا فى مجال العلوم الإنسانية، والمركز 731 فى مجال علوم الحياة، وبمجال العلوم الطبية، والمركز 544 عالميا، وبالمركز 738 عالميا بمجال العلوم الطبيعية، والمركز 697 بمجال العلوم الاجتماعية، وبمجال العلوم التكنولوجية بالمركز 729 عالميا.



كما ظهرت جامعة بنها بتصنيف رواند للسمعة "RUR Reputation Rankings" والذى يقوم بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالى الرائدة فى العالم من خلال السمعة الأكاديمية فى كل من جودة التدريس وجودة البحث، حيث جاءت بالمركز 755 ضمن 1168 جامعة تم تصنيفها، وكذلك ظهرت الجامعة بتصنيف رواند الأكاديمى "RUR Academic Rankings" والذى يقوم تصنيف الأكاديمى بتقييم أعضاء هيئة التدريس وإنتاجيتهم البحثية والاستشهادات وكذلك السمعة الأكاديمية فى جودة البحث، حيث جاءت بالمركز 897 عالميا.