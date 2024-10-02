شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الخامس.. منافذ حياة كريمة تجوب شوارع الجيزة لبيع اللحوم بسعر مخفض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت حياة كريمة عددًا من المنافذ المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لـ مؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وطرحت المنافذ المتنقلة بمناطق الوراق، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح، كيلو اللحمة المجمدة بـ185 جنيهًا، وكيلو الفراخ المجمدة بـ112 جنيه، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويُذكر أن منافذ "حياة كريمة" المتنقلة وصلت للعديد من المناطق بالجيزة، أبرزها، المنيب، وإمبابة، والوراق، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة، وأوسيم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، والصف، وأطفيح.