شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على منفذ مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم بسعر مخفض فى الأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت مؤسسة حياة كريمة منفذا متحركا لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بحى الأسمرات، حيث شهد المنفذ إقبالا كبيرا من المواطنين بالاسمرات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وأكد محمود السقا مسئول حي الأسمرات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن المنفذ وفر المنفذ لحوم بـ185 جنيها للكيلو.

وفى السياق ذاته، وفرت مؤسسة حياة كريمة، منفذ لحوم بالمرج بشارع مؤسسة الزكاة فى منطقة بركة الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بالبساتين بجوار شركة الكهرباء، منفذ بشارع مؤسسة الزكاه فى منطقة بركه الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة، ومنفذ آخر بجوار مدرسة الشيخ غريب جلال.

وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بحى الأسمرات - أمام حي الأسمرات بجوار ملاعب الأسمرات.

كما تواجد أمس منفذ متحرك بحلوان، ميدان الشهداء، بجوار القسم القديم وأمام مدرسة حلوان الثانويه بنات، وغيرها بالجيزة والمحافظات.



منفذ حياة كريمة بالأسمرات



منفذ حياة كريمة بالأسمرات



منفذ حياة كريمة بالأسمرات