شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية اليوم بكنيسة العذراء بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة العذراء مريم والبابا أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وذلك في الساعة 6 مساء.



ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



والجدير بالذكر أنه قد عقد البابا تواضروس اجتماعًا، في المقر البابوي بالقاهرة، مع نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والوكيل الجديد للكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد

