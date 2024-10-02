شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الأمن اللبنانى تنعى شهيدا لها إثر غارة إسرائيلية على منزله ومنحه وسام الجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فى لبنان شهيدها المعاون الأول فادي سميح سعيد، الذي استشهد اليوم الأربعاء، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بغارة على منزله الكائن في بلدة "دبل" الجنوبية. وفق وكالة الأخبار اللبنانية.

وتم منحه وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.

يذكر أن الغزو البرى للبنان قد بدأه جيش الاحتلال فى وقت متأخر من يوم الاثنين الماضى ، وفى سياق الغارات التى يشنها قد أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان شن الطائرات الإسرائيلية غارتين متتاليتين، واستهدفت مبنى ومنزل رئيس بلدية علما الشعب السابق أسعد زعروب ما أدى إلى جرح عائلة سورية من 7 أشخاص، يقطنون بغرفة بمحاذاة المنزل.

كما شن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة مركبا، وتعرضت بلدة بليدا للقصف المدفعي. كما يستمر القصف للخيام وكفركلا وسهل مرجعيون والعديسة وتلة العزية ومجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي.