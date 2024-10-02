شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد الورش الإنتاجية لهيئة النظافة والتجميل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى كافة فروعها مكنها من تحقيق الإكتفاء الذاتى فى الخامات ومعدات إصلاح المركبات وهو ما أحدث وفرًا كبيرًا فى الميزانية المخصصة لها وأسهم فى رفع مستوى الأداء بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالدراسة والورشة الرئيسية لاصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات).

وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لعمل أحدث الماكينات التي تم مد الهيئة بها إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا لرفع كفاءة العمل بها مما جعلها مكانًا مميزًا يدار وفقًا للمعايير القياسية لأكبر مراكز الإصلاح والصيانة الخاصة بالورش الإنتاجية وورش المعدات الثقيلة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن المحور الاساسي في تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة .

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات .

وأكد محافظ القاهرة أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .

أثناء جولته بالورش الإنتاجية أشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات وتميزها، كما ثمن دور العمالة الماهرة التى استطاعت إصلاح معدات كانت معطلة وفى سبيلها للتخريد وإدخالها فى منظومة العمل بعد ضمها لأسطول معدات الهيئة .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن أعمال التطوير شملت استحداث أقسام جديدة، كما تم إقامة غرفة مراقبة وتحكم مركزى فى إطار التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة لمتابعة كافة الورش تسهم فى إدارة العمل بدقة ، وتم تطوير قسم النجارة عن طريق شراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات، ومد قسم الحدادة بأحدث الماكينات، كما تم إضافة ماكينات لورشة الترزية لعمل جميع انواع التيشيرتات وعمل الاوفر وملابس الحماية المدنية، كما قام قسم التصميمات بعمل اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء في الشوارع والحدائق العامة، أما بالنسبة لورشة السمكرة فقد تم إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلا من شرائها .

وتضم الورش عدة أقسام تشمل حداده ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.



اانتاج الورش



اعمال الاصلاح



المحافظ داخل الورش



محافظ القاهرة فى الورش الإنتاجية لهيئة النظافة والتجميل