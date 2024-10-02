شكرا لقرائتكم خبر عن الفرخة بـ112 جنيها.. حياة كريمة توفر الدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرحت مؤسسة "حياة كريمة" من خلال منافذها المتنقلة الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة بـ محافظة الجيزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة جشع التجار.

ووفرت منافذ حياة كريمة، اليوم الأربعاء، الدواجن لمواطنى المحافظة بسعر 112 جنيها للكيلو، وذلك فى مناطق: الوراق، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدى بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى منافذ متنقلة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مدعمة.

وتستهدف "حياة كريمة" من خلال المبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.