شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكنيسة الأرثوذكسية بهونج كونج يزور دير السيدة العذراء المُحرق العامر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، وفد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من هونج كونج، وذلك برفقه القس داود حنا كاهن كنيسة القديس مارمرقس القبطية الأرثوذكسية بهونج كونج، وقام الوفد بزيارة كنائس ومعالم الدير الأثرية واستمعوا إلى شرح عن تاريخه والأماكن الأثرية به.



ويعتبر دير المحرق من أهم المحطات التي استقرت بها العائلة المقدسة، ويشتهر هذا باسم "دير العذراء مريم"، كما تعتبرأيضا الفترة التي قضتها العائلة في هذا المكان من أطول الفترات ومقدارها "6 شهور و 10 أيام"، وتمثل المغارة التي سكنتها العائلة هي أول كنيسة في مصر بل في العالم كله.

