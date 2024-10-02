شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تخصص موضوعات للاطلاع بالمهارات المهنية للرابع والخامس والسادس والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بناء على القرار الوزارى 136 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الابتدائية (مادة المهارات المهنية" حيث أصبحت حصة واحدة أسبوعيا بدلا من حصتين وذلك طبقا للقرار الوزارى سالف الذكر وبناء علية مرسل للمديريات المدروس المخصصة للقراءة والاطلاع ) فى مناهج المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية

للصفوف الرابع - الخامس - السادس) وذلك للفصليين الدراسيين.

الصف الرابع الإبتدائى، الفصل الدراسى الأولي: الأدوار والمسئوليات فى الأسرة ورعاية نباتات الزينة وشخصيات مصرية مؤثرة: الدكتور المهندس هانى عازر والمهن الفندقية والسياحية ومنتجات جديدة من إعادة التدوير والمستكشف النشطة البنجول سيداغات

- الفصل الدراسى الثاني: المحافظة على سلامة الطعام والسلامة فى المطبخ وشخصيات مصرية مؤثرة حسن فتحى وتصميم الحدائق وأنواع النباتات وتصميم علامات تجارية وشخصيات مصرية مؤثرة: مجدى يعقوب.

الصف الخامس الإبتدائي، الفصل الدراسى الأول: دعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع والعمل فى قطاع السياحة

وشخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور فاروق الباز )ط والمستكشف النشط البروفيسور بريان يوما وشخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور مصطفى السيد )طوالمستكشف النشط ( كم رئيس).

الفصل الدراسى الثاني: المقصف المدرسى وجولة داخل مصنع شراب الفاكهة وشخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور محمد أحمد غنيم والمستكشف النشط السيدة لويز ايمانو وشخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور نجيب محفوظ والمستكشف النشط ( توتيلو مودومبا).

- الصف السادس الإبتدائى الفصل الدراسى الأول: الأدوار الفنية فى المجتمع وشخصيات مصرية مؤثرة ( سميحة أيوب والمستكشف النشط الدكتور أكاش أحامد وشخصيات مصرية مؤثرة ( محمود العربى ) والمستكشف النشط ( السيد سانتياغو (سعيد)

الفصل الدراسى الثانى، شخصيات مصرية مؤثرة ( السيدة صفية زغلول والمستكشف النشط السيدة روزم مورتون)

شخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور أحمد مستجير) والمستكشف النشط ( السيدة ريبيكا هوى).