شكرا لقرائتكم خبر عن خال ضحية أحمد فتوح: اللاعب قدم العزاء فقط دون التطرق لأى تفاصيل عن الدية والان مع تفاصيل الخبر

كشف خال ضحاية اللاعب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن اللاعب أدى واجب العزاء لأسرة السيد الشبكى، ضحية واقعة الدهس اليوم منذ قليل لمحل سكنهم شرق الإسكندرية.

وقال خال الضحية لـ«الخليج 365 »، إن الاعب أحمد فتوح حضر اليوم منزل أسرة السيد الشبكى لتقديم واجب العزاء فقط،دون التطرق لاى تفاصيل أخرى عن دفع دية أو تنازل وكانت الزيارة فقط لتقديم واجب العزاء بعد طلبه ذلك.

كان أشرف عبد العزيز محامى أحمد فتوح لاعب الزمالك كشف عن توجهه، اليوم الأربعاء، إلى أسرة المرحوم السيد الشبكى، بصحبة اللاعب أحمد فتوح وقاموا بتقديم واجب العزاء.

وكتب المحامى أشرف عبد العزيز عبر صفحته: توجهت اليوم وبصحبتى اللاعب أحمد فتوح إلى أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم السيد أحمد السيد الشبكى لتقديم واجب العزاء لهم فى مصابهم الجلل وقد تفضلوا مشكورين بتقبل العزاء من أحمد فتوح، وإننى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أحمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

كانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.

وسبق وتقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بالعزاء إلى أسرة ضحية حادث السير الذى وقع للاعب خلال الشهر الماضى.