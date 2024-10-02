شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة اللبنانى: مصر من أوائل الدول المسارعة لدعمنا فى الأزمة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة خطة الطوارئ والكوارث ناصر ياسين أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى دعم لبنان لمواجهة أزمته الحالية.

وقال ياسين - في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الأربعاء/ - "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى كل الدعم والاستعداد، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزارء اللبناني نجيب ميقاتي، لإرسال المساعدات للبنان، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدول العربية ودول الخليج".

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوان ممنهج واعتداءات تهدف إلى تهجير اللبنانيين وإبادة الأبرياء لإخلاء الجنوب من السكان؛ ما تسبب في ارتفاع عدد النازحين إلى مليون مواطن، فضلا عن نزوح 167 ألف شخص إلى سوريا".

وأوضح أن مراكز الإيواء بلغت أكثر من 878 مركزا، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتأمين هذه المراكز وزيادة أعدادها لاستيعاب العدد الهائل من النازحين، حيث يُجري حاليا دراسة خيارات الإيواء المتاحة إلى جانب المدارس وإمكانية تحويل المنشأت الرياضية إلى مراكز نزوح.

وأشار ياسين إلى أن وزارة البيئة اللبنانية تتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير 155 ألف وجبة غذاء يوميا للنازحين، مشددا على أن لبنان بحاجة ماسة إلى "مسار دبلوماسي" لوقف إطلاق النار والعودة إلى القرارات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق لبنان وسيادته.