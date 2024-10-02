شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة أحمد فتوح لأسرة المجنى عليه.. وعدوه بالعفو عنه دون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

بادرة خير بدأت تلوح فى الأفق للاعب أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، المتهم بالقتل الخطأ للمجنى عليه السيد أحمد، دهسا بسيارته والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك بعد قيام اللاعب اليوم بزيارة أسرة المجنى عليه وطلب منهم العفو عنه.

وقال المستشار أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض ومحامى أحمد فتوح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، بإن اللاعب توجه اليوم برفقته إلى أشقاء المجنى عليه، وقدم لهم واجب العزاء فى وفاة شقيقهم.



وأشار محامى فتوح، إلى أن اللاعب طلب من أشقاء المجنى عليه العفو والصفح عنه، خاصة وأن الحادث قضاء وقدر.



من جانبهم، رحبت أسرة المجنى عليه باللاعب أحمد فتوح وتقبلوا منه العزاء ووعدوه بالعفو عنه بدون أى مقابل كما كان يروج البعض.

وكان أشرف عبد العزيز قد كشف عن توجهه، اليوم الأربعاء، إلى أسرة المرحوم السيد الشبكى، بصحبة اللاعب أحمد فتوح وقاموا بتقديم واجب العزاء.

وكتب المحامي أشرف عبد العزيز عبر صفحته : توجهت اليوم وبصحبتى اللاعب أحمد فتوح إلى أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم السيد أحمد السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء لهم فى مصابهم الجلل وقد تفضلوا مشكورين بتقبل العزاء من أحمد فتوح، وإننى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أحمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.

وسبق وتقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك بالعزاء إلى اسرة ضحية حادث السير الذى وقع للاعب خلال الشهر الماضى.