شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا ثكنة "زرعيت" بالكاتيوشا وحققنا إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله عن استهدف ثكنة "زرعيت" بدفعة صاروخية من الكاتيوشا وحققت فيها إصابة مباشرة ودقيقة".

كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة ديرقانون راس العين، مضيفة أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بغارة باتجاه الشويفات.

كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة في بلدة دبل في قضاء بنت جبيل عندما دمرت طائراته الحربية منزلا مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.