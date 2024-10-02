شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدين الخارجى انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

أضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، نستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.