شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر واحة الأمن والاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على الحوار وطرح كل الملفات بكل شفافية، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة فارقة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث والمستجدات فوق طاقة.



أكد رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، أن مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن مصر ليس لديها أى تطلعات خارجية، ولكنها تنظر إلى مصلحتها من منظور الأمن القومي والعقيدة التي تتضمن الحماية والدفاع عن مصالحها دون أطماع خارجية.