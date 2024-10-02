شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الإيرانى يعلن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية فى البلاد حتى غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو، اليوم /الأربعاء/، تمديد إلغاء كافة الرحلات الجوية في البلاد حتى غد /الخميس/، وذلك لحماية سلامة وأمان الطيران نظرا إلى الوضع في المنطقة.

وقال يازرلو - بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) - إنه "لا داعي للقلق بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، وإذا لزم الأمر سيتم استرداد جميع الرسوم".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في بيان مساء أمس /الثلاثاء/، استهداف مواقع عسكرية وأمنية لـ قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لـ حزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.. وحذر الحرس الثوري من أنه إذا قامت إسرائيل برد فعل عسكري على هذه العملية، التي جاءت متطابقة مع الحقوق القانونية للبلاد والقوانين الدولية، فإنه سيواجه بـ"هجمات مدمرة لاحقة".