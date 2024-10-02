شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ: ندعم كافة الإجراءات حال تعرض أمن مصر المائى للضرر والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مصر استمرت فى التفاوض فيما يخص سد النهضة الإثيوبي سنوات عديدة إيمانًا منها بأهمية الحلول الدبلوماسية فى إدارة مثل هذا الملف.

وتابع عبد الرازق، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول:" وطالما أكدت مصر أن الإضرار بالأمن المائي المصري سيؤثر سلبًا على استقرار الإقليم ويضع المنطقة بأكملها أمام تحد كبير"، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يدعم ويؤيد القيادة السياسية فى اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها المواثيق والاتفاقات الدولية فى حالة تعرض أمن مصر المائى للضرر.

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ:"كما نجدد تأييدنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصرى وتأمين سيادة مصر".