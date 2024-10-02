شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الفيروسات الكبدية: مصر تطبق الجرعة الصفرية بلقاح فيروس B منذ الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الأفريقية لأمراض الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إن فيروس بى يصيب 60 مليون أفريقى، ونحاول مساعدتهم فى تحقيق الجرعة الصفرية لتطعيم فيروس بى للأطفال فور ولادتهم وهو يقلل العدوى من الأم الحامل المصابة للطفل المولود، وضمان حصول الأم الحامل على علاج فيروس بى فى الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل لمنع انتقال العدوى الي المولود لأنه يمنع العدوى.

وأضافت، إن نسبة التطعيم بالجرعة الصفرية لا يزيد عن 15 % فى القارة الافريقية، مضيفة، إن 80% من الدول الأفريقية التي طبقت نظام الثلاث جرعات من تطعيم فيروس بى، مضيفة، إن مصر تطبق الثلاث جرعات منذ عام 1992 والجرعة الصفرية من عام 2016 وهذا تم تطبيقة من خلال استراتيجية قومية للقضاء على الفيروسات الكبدية.

وأشارت إلى أن هناك تشجيع للدراسات الإكلينيكية فى أفريقيا لدراسة العقاقير الجديدة لعلاج فيروس بى لأن أفريقيا هي أفضل مكان لاجراء الدراسات فيها لأن لديها عدد كبير من المصابين بفيروس بى.