شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: لدينا ثقة فى القيادة السياسية لتجاوز المرحلة الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ:" لدينا أمل فى الله عز وجل وثقة في قيادتنا السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يتجاوز بمصر هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم الذي لا يكاد يخرج من أزمة ليدخل في كارثة أشد وطأة وأكثر وبالاً على دوله كافة وعلى وجه الخصوص دول منطقتنا ومن تلك الأزمات ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

وأضاف عبد الرازق، خلال كلمته اليوم بالجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول:" ويعلم الجميع أن مصر تسعى منذ البداية لتحقيق التهدئة وسرعة الوصول إلى الحل السلمي عبر المفاوضات، بالإضافة إلى إرسالها المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة خلال فترات التصعيد وهذه المواقف دليل دامغ على اهتمام مصر الخاص بالقضية الفلسطينية وحرصها على الوقوف ضد كل محاولات تصفية هذه القضية فهي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية العرب جميعهم ومجلس الشيوخ يشيد على الدوام بالموقف المصري تجاه الحرب في غزة".