شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 20/7/2024 برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وذكرت الجريدة الرسمية، أن المادة الأولى من القرار نصت على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة لإعداد الدولة للحرب، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد محمود أحمد الأتربي، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية محمد طارق زكريا محمد توفيق.



كما يضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة، كل من الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

وجاء في المادة الثانية من القرار بأن ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.