مدبولي: الحكومة تسعى للتحاور مع القامات الفكرية لمواجهة التحديات الراهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا كحكومة نحتاج إلى تشاور وتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة الموجودة في الدولة والتي تمثل كل الأطراف والتخصصات، حتى نتشارك الرؤية والتصور بشأن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في هذه الفترة.

وأضاف "مدبولي"، تحدثت الأسبوع السابق في المؤتمر الأسبوعي للحكومة بأنني سأشرف بمحاولة دعوة عدد من القامات الفكرية التي تمثل مختلف التخصصات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى الرياضية والثقافية؛ للتحاور ورؤية توجهاتنا جميعًا والتي تكون في صالح الدولة المصرية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم الحديث مع المواطنين وشرح التحديات، والاستماع إلى كل الرؤي، ورؤية الردود عليها، وكيفية التوافق في هذا الشأن.

وتابع: دائمًا في المؤتمرات الصحفية أتحدث ثم أبدأ بتلقي الأسئلة، ولكن هذه المرة سأعكس هذا الأمر وأعطي مقدمة بسيطة، ثم سأستمع إلى وجهات النظر المختلفة.