شكرا لقرائتكم خبر عن كل بس متكترش.. تناول الماكريل والمكسرات لصحة عظامك والتغلب على الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء التغذية إن الماغنيسيوم ضروري لصحة العظام والتغلب على الاكتئاب والحصول على نوم جيد، وهو المكمل الغذائي البطل في الوقت الحالي.

وبفضل تأييد المشاهير مثل كورتني كارداشيان وتايلور سويفت، أصبح المعدن يحظى بشعبية متزايدة، لكن الخبراء يحذرون من أن خطأ شائعًا في روتين تناول الماغنيسيوم قد يؤدي إلى آثار جانبية محرجة للغاية.

لا ينبغي الخلط بين جليسينات الماغنيسيوم، الذي وجد أنه يحسن النوم ويقلل من القلق، وبين سترات الماغنيسيوم - وهو نوع من المعادن يعمل كملين.

لا ينبغي الخلط بين جليسينات الماغنيسيوم التي ثبت أنها تعمل على تحسين النوم وتقليل القلق وبين سترات الماغنيسيوم، وذلك لأن الأخير ملين، كما تحذر الدكتورة هيذر يوست، مؤسسة مركز يوست ويلنس للصحة الشاملة في الولايات المتحدة، والتي شاركت تجربة محرجة لأحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع المكمل الغذائي

وفي تعليقها على قصة أحد مستخدمى سترات الماغنيسيوم بأنها " أعطيت نفسي ملينات عدة مرات في الأسبوع"، مؤكدة،إن المادة تتمتع "بمعدل امتصاص مرتفع"، موضحة انه يمكن ان يسبب الاسهال ، مؤكدة، إن هذا هو السبب وراء تناول هذا المكمل في كثير من الأحيان لتخفيف الإمساك، مضيفة، إنه إذا لم يكن هذا الإمساك مشكلة بالنسبة لك، فإنك لا ترغب في تناول سترات الماغنيسيوم.

تشمل الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم المكسرات والبذور والأسماك مثل الماكريل والخضراوات الورقية والفواكه وحتى الشوكولاتة الداكنة.

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية النساء في الفئة العمرية من 19 إلى 64 عامًا بتناول حوالي 270 مليجرامًا من الماغنيسيوم يوميًا، كما توصي أيضًا بأن يتناول الرجال في نفس الفئة العمرية حوالي 300 مليجرام.

تلعب المغذيات الدقيقة أدوارًا حيوية عديدة، بدءًا من التأكد من أن خلايانا وأعضائنا ومخنا تعمل بشكل صحيح، إلى الحفاظ على العضلات والجهاز العصبي والجهاز المناعي. كما أنها تساعد في استقرار حالتنا المزاجية.

ولكن لا يمكن العثور عليه فقط في المكملات الغذائية، ويجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل الماغنيسيوم الذي يحتاجه جسمك من خلال تناول نظام غذائي متوازن، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتقترح الدكتورة يوست أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الدقيقة للحصول على الفوائد، مضيفة، إنه "يمكنك أيضًا دمج الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم مثل المكسرات والبذور والخضروات الورقية في نظامك الغذائي أو اختيار المكمل الذي يناسب احتياجاتك الحالية بالفعل. "

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن جميع أنواع الماغنيسيوم، بجرعات كبيرة جدًا، قد يكون لها تأثير ملين، وبحسب إرشادات هيئة الخدمات الصحية، فإن تناول أكثر من 400 ملجم من الماغنيسيوم - وهو ما يعادل حوالي أربع شرائح من سمك الماكريل أو ثماني حبات من الأفوكادو - يمكن أن يسبب الإسهال.